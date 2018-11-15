Drone Yarışı Heyecanı Nişantaşı Üniversitesi'nde Yaşanacak

15 Kasım 2018 Perşembe 15:56



15 Kasım 2018 Perşembe 15:56

Tüm dünyada Formula 1'e rakip olarak gösterilen drone yarışları hızla yayılırken, TechDrone League ile Türkiye'nin yeni nesil dijital operatör markası Lifecell güçlerini uzun soluklu ve sürdürülebilir projeler için birleştirdi.Bu kapsamda 17-18 Kasım tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsünde Lifecell TechDrone League 2. Etap yarışları gerçekleştirilecek. Pilotlar quaddroneları, FPV (First PersonView) ve özel radyo kumandaları ile heyecan dolu bir yarış keyfini seyircilere yaşatacak. Belirlenen bir alandan kalkan droneların üzerindeki kameradaki görüntüyü gözlüklerinden takip eden pilotlar, özel dizayn edilmiş pisti en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele edecek. Pilotların gözlüğündeki görüntü ekranlarda verilirken, seyirciler de pilotlarla aynı heyecanı yaşıyor olacak.TechDrone League'in 2017 yılında gerçekleştirdiği 16 etkinliğe 280 bin kişi katılım sağlarken bu yıl bu hedefin 1 milyon kişiye ulaşmak olduğu ifade edildi.En hızlı pilotlar fantastik pistte 200 km ile yarışırken izleyiciler birçok teknolojik deneyim yaşayacak ve workshoplara katılabilecekler. 0'dan 200 km hıza 1,5 saniyede ulaşabilen droneların hızlarına, Nişantaşı Üniversitesi'nde 1600 metrekareye yayılmış özel engellerle dekore edilmiş zorlu bir pist heyecanı da eklenecek. Öte yandan dünyaca ünlü profesyonel drone yarış pilotu Vince İrie/ Jedeye FPV, 2018 ilk yarışından sonra bir kez daha Lifecell TechDrone League yarışları için Türkiye'ye gelecek.Drone liginin ikinci etap yarışlarında birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira ve üçüncüye 1 bin lira yüklü Paycell kartlar hediye edilecek. - İstanbul