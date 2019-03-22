Dronelar Kesintisiz Mobil İletişim İçin Havalanacak

Kaynak: AA

MEHMET KARAKAŞ - Sakarya Teknokent'te faaliyet gösteren bir firma, kesintisiz mobil iletişimi sağlamak amacıyla baz istasyonu görevi üstlenen drone geliştirdi.Dronmarket firması, deprem ve sel gibi doğal afetler ile arama-kurtarma faaliyetlerinde kurumlar arasında mobil iletişim konusunda aksaklık yaşanmaması için üzerinde baz istasyonu bulunan drone üretti.Havada yarım saat kalabilme özelliğine sahip dronelar, üzerindeki baz istasyonu sayesinde cep telefonlarının kapsama alanı dışında olduğu yerlerde mobil operatörlere hizmet verecek.Teknokent bünyesinde üretilen ilk dronelar, mobil iletişim operatörüne teslim edildi."Yüzde 61 yerlilik oranımız var"Firmanın Ar-Ge Müdürü Akay Yeşilöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Teknokent bünyesinde insansız hava araçları ve insansız araç sistemleri üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.Bu kapsamda mobil operatörle birlikte baz istasyonu bulunan drone geliştirdiklerini anlatan Yeşilöz, "Toplamda 3 nesillik bir çalışmaydı. Şu anda afet ve acil durum anlarında kullanılmak üzere halihazırda drone geliştirdik. Yaptığımız hava aracının büyük bölümünü, Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda firmamızda geliştiriyoruz. Şu anda hava araçlarında yaklaşık yüzde 61 yerlilik oranımız var. Askeri alanlarda bu çok daha yükseliyor çünkü askeri alanlarda tamamıyla bağımsızlık ve yerlilik üretimi öncelikli olduğu için yerlilik oranının çok daha yüksek olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.Yeşilöz, baz istasyonlu droneların acil durum anları, kapsama alanlarının bulunmadığı ve iletişimin öncelikli olduğu yerlerde kullanılabildiğine işaret ederek, "İki adet kullanma senaryosu bulunuyor. Birincisi direk uydu bağlantısı üzerinden mobil operatörün ana şebekesine bağlanıyor ve bulunduğu konuma 3G-4G ve 4,5 G sinyallerini yayabiliyor. İkinci senaryoda da kapsamanın az olduğu yerlerde, 3G, 4G ve 4,5 G hattının az çekim yaptığı yerlerde sinyali alıp güçlendirerek tekrar ortama sinyal basabiliyor." diye konuştu."Firmamızın gayretleri, bizleri daha ileri taşıyacak"Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da önemli atılımlar yapan Sakarya Teknokent'e ilginin her geçen gün arttığını söyledi.Şirketin özellikle afet zamanında kesilen haberleşmeyi sağlayacak bir ürün ortaya çıkardığını aktaran Savaşan, "Bu da oldukça sevindirici bir olaydır. Üretilen ürün, mobil operatörlere hizmet verecek bir ürün olarak tasarlanmış." dedi.Savaşan, afet sürecinin yönetilmesinde kesintisiz iletişimin büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Firmamızın gayretleri, bizleri inşallah daha ileri taşıyacaktır. Yine bildiğimiz gibi bu firma uzay teknolojilerinde de önemli çalışmalar yapıyor. Daha evvel Bangladeş savunma sanayisine de kullanım amaçlı ihracat yapmıştır. Bu hem Sakarya hem de SAÜ ve Türkiye için önemli kazanım." değerlendirmesinde bulundu.