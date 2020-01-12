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Dronu yakalamaya çalışan köpek çevredekileri gülümsetti

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin maskotu haline gelen "Bulut" isimli köpek kayak merkezini görüntüleyen dronu görünce hamleler yaparak, uzaklaştırmaya çalıştı.

12.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:32Dronu yakalamaya çalışan köpek çevredekileri gülümsetti
Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin maskotu haline gelen "Bulut" isimli köpek kayak merkezini görüntüleyen dronu görünce hamleler yaparak, uzaklaştırmaya çalıştı.
Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası madalya töreni sırasında havadan görüntü alan dronu gören "Bulut" isimli köpeğin hareketleri çevredekilerin gülümsetti.
Kendisini görüntülemeye çalışan dronu uzaklaştırmak için zıplayarak hamleler yapan köpeğin bu anları kameralarla görüntülendi.
Bulut'un dronu yakalamak için gösterdiği çabayı çevredekiler gülümseyerek izledi.

Kayak Merkezi, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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