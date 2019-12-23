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DryLog ArcelorMittal'in nakliyat şirketine yüzde 50 ortak oluyor

Lüksemburg merkezli çelik ve madencilik şirketi ArcelorMittal, nakliyat alt şirketi Global Chartering Limited (GCL) hisselerinin yüzde 50'sini Yunanistan merkezli DryLog'a satacağını ve iki şirketin yüzde 50'şer hak sahibi olacağı bir işbirliği oluşturulacağını duyurdu.

23.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:44 DryLog ArcelorMittal'in nakliyat şirketine yüzde 50 ortak oluyor

merkezli çelik ve madencilik şirketi ArcelorMittal, nakliyat alt şirketi Global Chartering Limited (GCL) hisselerinin yüzde 50'sini merkezli DryLog'a satacağını ve iki şirketin yüzde 50'şer hak sahibi olacağı bir işbirliği oluşturulacağını duyurdu.

ArcelorMittal'ın internet sitesinde yapılan paylaşımda anlaşmanın 2019 sonunda tamamlanmasının beklendiği belirtilirken, şu değerlendirme yapıldı:

"Bu işbirliği iki şirketin mevcut bilgileri ve uzmanlığından faydalanacak ve kısmen yeni girişimin yetkisinde olacak olan ArcelorMittal'ın kargo taahhütlerini yerine getirecek. Söz konusu işbirliği ayrıca, DryLog'un taşımacılık çözümlerinden ve teknik ve ticari taşıt kontrol uzmanlığından da yararlanacak."

Şirket açıklamasında, bu anlaşmanın ArcelorMittal'ın "2021 ortalarına kadar varlık portföyünden 2 milyar dolar değer elde etme" hedefi kapsamında oluşturulduğu da belirtiliyor.



Yunanistan, Madencilik, Lüksemburg, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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