Ds 7 Crossback E-Tense Emisyonda Rekor Kırdı

Kaynak: Carmedya.com

CARMEDYA - DS 7 Crossback E-Tense 4×4, 31 gram CO2 emisyon değeri ile 100 km'de 1,4 litre benzin tüketimi ile yeni sertifikasyon testlerinden geçti.DS tarafından sunulan şarj edilebilir hibrit sistem tamamenyeni bir teknolojinin önünü açıyor. Bir adet turbo beslemeli benzinli ve ikiadet elektrikli motordan oluşan üç motorlu sistem toplamda 300 HP güç üretirkenDS 7 Crossback E-Tense 4×4 bünyesinde barındırmış olduğu üstün teknolojiylepazarda referans noktası oluşturuyor.58 km tamamen elektrikliDS 7 Crossback; 300 HP güç, dört tekerlekten çekiş sistemi58 km tamamen elektrikli sürüş menzili, 31 gr/km CO2 emisyon değeri ve yeniWLTP sertifikasyon döngüsüne göre 100 km'de 1,4 litre benzin tüketimi gibiözellikleri bir arada sunan ilk SUV oldu. Yeni ölçüm yöntemi daha önceki yöntemile karşılaştırıldığında günlük kullanım özelliklerini daha fazla yansıtıyor.300 HP güç Fransa 'da geliştirilen bu teknoloji pazardaki en gelişmişSUV'a hayat veriyor. 200 HP güç üreten PureTech motoru her bir aksa entegreedilen ve 109 HP güç üreten iki adet elektrikli motor destekliyor. Sisteminürettiği toplam 300 HP güç ve 450 Nm tork sekiz kademeli otomatik şanzımanüzerinden dört tekerlekten çekiş sistemine yönlendiriliyor. 0'dan 100 km/s hızasadece 6,6 saniyede ulaşan DS 7 CROSSBACK 0'dan hareket ederek ilk 1000 metreyiise 27 saniyede geride bırakıyor.Tam şarj 1 saat 45 dakikaSürücü, farklı sürüş modlarından birini seçebiliyor. İlk çalıştırma anında 'Sıfır Emisyon' modu devreye giriyor. Sistem 13,2 kWh kapasiteli batarya ile 58 km tamamen elektrikli menzil kullanıma sunuyor. DS 7 Crossback E-Tense 4×4 tamamen elektrikli sürüş modunda 135 km/s hıza ulaşabiliyor. Şarj edilebilir hibrit özelliğiyle DS 7 Crossback E-Tense 4×4'ün bataryası 0'dan yüzde 100'e 32A'lik şarj istasyonunda 1 saat 45 dakika içinde şarj edilebiliyor. Formula E'den transfer edilen özel teknoloji sayesinde batarya sürüş esnasında şarj ediliyor.Aynı iç mekanMotor ve bataryaların ideal konumlandırması sayesinde DS 7 CrossbackE-Tense 4×4 ürün gamındaki diğer modellerle aynı iç mekanı sunuyor ve yaşamalanı genişliğinden ödün vermeyi gerektirmiyor. DS markasına özgü karizmatiktasarım ve detaylara gösterilen özen Alcantara, deri veya nappa deri baştaolmak üzere asil ve üst düzey malzemelerle tamamlanıyor. Kullanıma sunulan gelişmiş teknoloji sadece güç ve aktarmaorganlarıyla sınırlı değil. DS 7 Crossback E-Tense 4×4'te; DS CONNECTED PILOT,Seviye 2 otonom sürüş teknolojisi, kameralarla denetlenen süspansiyon sistemiDS ACTIVE SCAN SUSPENSION, otonom park etme olanağı sunan DS PARK PILOT ve günümüzkoşullarındaki tüm gerekli sürüş destek sistemlerini bünyesinde barındıran DSSafety konsepti olmak üzere son derece kapsamlı bir teknoloji paketiyle yollaraçıkıyor.WLTP döngüsünde onaylanan modeli: DS 7 CROSSBACK E-TENSE4×4, 300 HP, dört tekerlekten çekiş, 19 inç jantlar.• CO2emisyon değeri: 31 gr/km• Yakıttüketimi: 1.4 lt/100 km• Yüzde 100elektrikli menzil: 58 km• 0-100km/sa: 6,6 sn• 0-1.000m: 27 snThe post DS 7 Crossback E-Tense emisyonda rekor kırdı appeared first on Carmedya. HP