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DSİ 122. Şube Müdürlüğü personeline afet bilinci eğitimi verildi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, DSİ 122. Şube Müdürlüğü personeline temel afet bilinci eğitimi verdi.

07.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:44DSİ 122. Şube Müdürlüğü personeline afet bilinci eğitimi verildi
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, DSİ 122. Şube Müdürlüğü personeline temel afet bilinci eğitimi verdi.
İl AFAD Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, DSİ Kırşehir Hizmet Birimi araç parkındaki etkinlikte personele, başta deprem olmak üzere sıkça görülen afetlere yönelik afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar anlatıldı.
Eğitimde, afete hazırlıklı kurumlar, resmi kurumların afet planlarının oluşturulması ve uygulanması, yapısal ve çevresel risklerden korunma yolları hakkında bilgi verildi.
Afet sonrası ilk 72 saat, afet ve acil durum çantası, afet sigortası, toplanma alanları, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirme adımlarından da bahsedildi.
Eğitim sonrası, İl AFAD Müdürlüğüne ait yeni nesil arama kurtarma araçları ve ekipmanları da tanıtıldı.

Kırşehir, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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