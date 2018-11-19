DSİ 2. Bölge Müdürü Eker, Sulama Tesislerini İnceledi

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Gediz
havzasında yapımı devam eden Kula
Saraçlar Göleti ile Emre ve Yunusemre
Beydeğirmeni barajlarını inceledi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) yapılan açıklamaya göre, DSİ 2. Bölge Müdürü Eker, Gediz havzasındaki 3 sulama tesisinin şantiyesini ziyaret etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Eker, 3 tesis tamamlandığında üreticiye yıllık 5 milyon lira ilave gelir sağlayacağını kaydetti.
Kula Saraçlar Göleti'nde jeolojik yapısı nedeniyle zemin problemi yaşanan sıkıntıyı en kısa sürede çözüp göleti çiftçinin hizmetine sunmak istediklerini aktaran Eker, Kula Emre Barajı'nın 2020 yılında tamamlanacağını ifade etti.
Eker, Yunusemre Beydeğirmeni Barajı tamamlandığında da 2 bin 750 dekar arazinin modern sulamayla ile tanışacağına dikkat çekti.
Kula,Gediz
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:37