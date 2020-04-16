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DSİ, Bitlis'in mümbit topraklarını su ile buluşturdu

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bitlis'e yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturdu.

16.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:44
DSİ, Bitlis'in mümbit topraklarını su ile buluşturdu
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bitlis 'e yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturdu.

DSİ vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ederken, Bitlis'te son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı. Tarım ve Orman Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörünün diğer alanların da itici sektörü olduğu belirtildi. Açıklamada, "Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama qrojeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Doğu Anadolu'nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Bitlis'e ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda 1 baraj ve1 gölet inşa ettiği ve Koçluköy Barajı'nın hizmete alındığı belirtilen açıklamada, "Topraklarımıza bereket katacak tesis ile çiftçilerimizin refahı artacak. Koçluköy Barajı'ndan alınacak su ile 2 bin 80 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Bununla birlikte 28.5 metre yüksekliğinde sulama amaçlı inşa edilen Güroymak Gölet ile 5 bin 160 dekar tarım arazisi suya kavuştu. Diğer taraftan Bitlisli vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için 1 göletin daha yapım çalışmaları devam etmektedir. Son 17 yılda tamamlanan 5 sulama tesisi ile 39 bin 740 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Bitlis topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 20 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Bitlis'imiz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için toplamda 10 bin 400 dekar araziyi sulayacak olan 2 adet sulama tesisi ihale safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Bitlis zirai üretimde yerini alacaktır. 2014 yılında hizmete alınan Bitlis içme suyu isale hattı tesisi ile Duap Yaylası ve Çelikhan kaynağından alınan su 37 kilometrelik isale hattı vasıtasıyla Bitlis şehir merkezine memba kalitesinde yıllık 8 milyon metreküp içme suyu verildi. Bitlis ilinde taşkın riskini azaltmak için de son 17 yılda tamamlanan 33 adet taşkın koruma tesisi ile 33 yerleşim yerinde taşkın kontrolünü sağladık. 2 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Bitlis, Güncel
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