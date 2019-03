DSİ'de Dünya Su Günü Etkinliği Yapıldı

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı , su kaynaklarının tarımsal ürün deseninin planlanmasındaki önemine işaret ederek, "Planlamada su kaynaklarının göz önüne alınması, sulu tarım işletmeciliğinin organizasyonu, toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması ve projelerin bir an önce hayata geçirilmesi bakımından önemli fırsatlar bulunmaktadır." dedi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde Dünya Su Günü dolayısıyla "Kimseyi Geride Bırakmamak" temalı etkinlik düzenlendi.Özkaldı, burada yaptığı konuşmada, Dünya Su Günü'nün, her yıl 22 Mart 'ta tatlı su kaynaklarının önemine dikkati çekmek ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlandığını söyledi. Türkiye 'nin Afrika ve Suriye 'de açtığı 591 kuyuyla 2,5 milyon kişiye içme suyu sağladığına işaret eden Özkaldı, "Çalışılan ülkelerde eğitime de çok önem verilmektedir. Cibuti 'de inşa etmekte olduğumuz baraj da bu yıl tamamlanacak." ifadesini kullandı.Türkiye'de tüketilen suyun yaklaşık yüzde 74'ünün sulama amaçlı kullanıldığına dikkati çeken Özkaldı, "Özellikle ürün deseninin planlanmasında var olan su kaynaklarının göz önüne alınması, sulu tarım işletmeciliğinin organizasyonu, toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması ve projelerin bir an önce hayata geçirilmesi bakımından önemli fırsatlar bulunmaktadır." diye konuştu.DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın da güvenilir su kaynaklarına erişimin insan hakkı olduğunu belirterek, yurt dışındaki mazlumlar için projeler yürüttüklerini söyledi.Konuşmaların ardından DSİ ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında "Su Elçileri İşbirliği Anlaşması" imzalandı.Etkinlik, Dünya Su Günü kapsamında düzenlenen afiş, fotoğraf, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve sergi açılışıyla sona erdi.