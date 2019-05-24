DSİ'den 'baraj gölüne girmeyin' uyarısı

Diyarbakır
'da yaz döneminin başlamasıyla birlikte yaşanabilecek boğulma olaylarını önlemek maksadıyla Devlet Su İşleri
10'uncu Bölge Müdürlüğü tarafından çeşitli tedbirlerin alındığı açıklandı.
Havaların ısınmasıyla vatandaşların serinlemek için girdiği baraj, gölet ve sulama kanalları gibi sulak alanlarda oluşan boğulma vakalarına karşı alınan tedbirleri paylaşan DSİ 10'uncu Bölge Müdürlüğü, alınan tedbir ve yapılan uyarılara rağmen boğulma vakalarının yaşandığını kaydetti. DSİ 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sulama sezonu öncesi muhtar, köy imamı, ilgili kurum-kuruluş temsilcilerinden oluşan 4 bin 700 kişiye boğulma vakalarına karşı bilgilendirme amaçlı SMS gönderildiği belirtildi. Aynı zamanda basın, kamu spotu, SMS yolu ile sistemde kayıtlı kişilere uyarıların yapılması, baraj, gölet ve sulama kanallarına uyarı levhaları konulması ve okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarının da yapıldığı belirtildi.
Baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmesinin tehlike oluşturan faktörlerin yere aldığı açıklamada, "Zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim gösterebilmesi, yukarı havzadan gelen killi ve siltli malzemenin birikimiyle zeminin çamur formunda olması, su içerisinde su bitkilerinin doğal olarak gelişmesi, Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi yaşanabilmesi ve tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması. Özellikle yaz aylarında, bölgemizde havaların çok sıcak olması nedeniyle DSİ'ce çeşitli önlemler alınmasına karşın baraj, gölet ve sulama kanalları başta olmak üzere suya girilmesi yasak olan bölgelerde boğulma olayları maalesef yaşanmaya devam etmektedir. Göl alanı içerisinde su alma yapısı gibi sanat yapılarının yer alması, sebebiyle serinlemek ya da yüzmek maksadıyla depolama tesisleri ve kanallara girmek hayati risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, baraj, gölet ve sulama kanallarına, girilmemesi, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bilinmelidir" denildi. - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA