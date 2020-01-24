Haberler » Güncel » DSİ'den Diyarbakır ve Kütahya'ya yardım eli - Haber

DSİ'den Diyarbakır ve Kütahya'ya yardım eli

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü çalışanlarının 57 yıl önce başlattığı köy okullarına yardım kampanyası kapsamında tedarik edilen malzemeler, Diyarbakır ve Kütahya'ya gönderildi.

24.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:47DSİ'den Diyarbakır ve Kütahya'ya yardım eli
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü çalışanlarının 57 yıl önce başlattığı köy okullarına yardım kampanyası kapsamında tedarik edilen malzemeler, ve 'ya gönderildi.

1963 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çalışanlarının başlattığı ve her yıl gönüllülük esasına göre artarak devam ettirdiği köy okullarına yardım kampanyası ile eğitim çağındaki öğrencilerin temel ihtiyaçları karşılanıyor. DSİ çalışanlarının sosyal sorumluluk kabul ederek başlattığı öğrenci yardımları için bu sene Diyarbakır Hazro Kavaklıboğaz İlkokulu ve Kütahya Seyit Ömer İlkokulu belirlendi. DSİ çalışanlarının bağışları ile alınan kırtasiye, giyim, oyuncaklar, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Toplantı Salonu'nda sergilendi. Sergiye Genel Müdür Mevlüt Aydın ve Genel Müdür Yardımcıları Şadiye Yalçın, Oğuz Kasap, Faruk Fıratoğlu ve DSİ çalışanları katıldı. DSİ Genel Müdürü Aydın, yardım kampanyasının gerçekleştirilmesinde emeği geçen çalışanlara teşekkür etti. Hazırlanan yardım kolileri Diyarbakır ve Kütahya'daki okullara gönderildi. - ANKARA

Devlet Su İşleri, Diyarbakır, Kütahya, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:08  Alanya'da evde çıkan yangın söndürüldü
14:08  Malezya'da 8 Çinli turist yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantinada
14:07  Beylikdüzü'nün altyapı sorunları çözülüyor
14:07  8 kiloluk kedi 'Şerafettin', esnafın maskotu oldu
14:07  Şırnak'ta, hakkari ve siirt yolları ile 21 köy ve mezra yolu kardan kapandı
24.01.2020 14:08:53