DSİ'den Karaman'a devasa yatırımlar

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.DSİ'nin son 17 yılda Karaman iline 2 İçme Suyu Tesisi, 8 Baraj, 8 Gölet, 11 Sulama Tesisi, 7 Taşkın Koruma Tesisi kazandırdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın Karaman iline yapılan yatırımlar hakkında yazılı açıklamada bulundu.DSİ Genel Müdürü Aydın yaptığı açıklamada, "Karaman ilinin aldığı yıllık ortalama yağış ve sahip olduğu yer üstü suyu varlığı ile ülke ortalamasının altında kaldığının altını çizerek, bu bakımdan suyu depolamak ve sulamada modern sistemler kullanmak Karaman için büyük öneme sahiptir. Bu nedenle son 17 yılda inşa ettiğimiz 8 baraj ve 8 gölet ile ilimizdeki su depolama kapasitesini 4 milyar 705 milyon metreküpe ulaştırdık. 1 baraj ve 2 gölet inşaatımız devam ediyor. Planlama ve proje aşamasında ise 5 baraj ve 3 gölet bulunuyor. DSİ Genel Müdürlüğümüzce, suyu tarım arazilerine ulaştırmak ve tasarruflu kullanımını sağlamak için sulama tesislerinin inşası ve yenilenmesi için büyük çaba harcanıyor. Karaman ilimizde son 17 yılda inşa edilen 11 adet sulama tesisi ile 121 bin 730 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı. Halihazırda 7 adet sulama tesisi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Planlama ve proje aşamasında 10 adet sulama tesisi daha var" dedi."Sulama projeleri yürütülürken her bir konu titizlikle değerlendiriliyor"Modern sulama projeleri ile birlikte tarım arazilerinden daha yüksek verim alınabilmesi için toplulaştırma çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Aydın, "Karaman ilimizde 2019 yılı içerisinde 224 bin 700 dekar tarım arazisi toplulaştırıldı. Önümüzdeki yıllarda toplulaştırılan alan yaklaşık 1 milyon 500 bin dekarı bulacak. Toplulaştırma çalışmaları ile parseller büyütülür ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Her parsel yola ve kanala kavuşur. Suyu depolamak, depolanan suyu borulu şebeke ile tarım arazilerine ulaştırmak ve tarım arazilerinin toplulaştırılması bir bütün olarak düşünülmelidir. Ancak bütünsel yaklaşımla verim artırabilir, bölge insanı ve ülke ekonomisine daha büyük katkı sunulabilir. Bu nedenle sulama projeleri yürütülürken her bir konu titizlikle değerlendiriliyor. Bununla birlikte ülkemizin tamamında olduğu gibi Karaman ilimizde de içme suyu yatırımları devam ediyor. Amaç, musluklardan akan suyu vatandaşların gönül rahatlığı ile tüketebilmesini sağlamak. Bu kapsamda günlük arıtma kapasitesi 82 bin 250 metreküp olan İbrala Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi inşa edilerek 2018 yılında hizmete alınmıştır. Söz konusu tesis 26 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile Karaman iline memba kalitesinde içme suyu temin etmektedir" şeklinde konuştu."10 yerleşim yeri taşkın risklerine karşı korundu"Karaman'da Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Ermenek Barajı ve işletme halindeki diğer 9 hidroelektrik santralinde (HES) yıllık 2,35 milyar kilovat enerji üretildiğini ve ülke ekonomisine 2019 fiyatlarıyla yıllık 705 milyon lira katkı sağlandığını dile getiren Aydın, "İnşaat aşamasında 2 adet, planlama ve proje aşamasında 6 adet HES bulunmaktadır. Ayrıca vatandaşlarımızı ve tarım arazilerini suyun zararlarına karşı koruyabilmek amacıyla da son 17 yılda 7 adet taşkın koruma tesisi inşa edildi. 10 yerleşim yeri taşkın risklerine karşı korundu. 1 adet taşkın koruma tesisinde çalışmalar devam ediyor. Planlama ve proje aşamasında ise 5 adet taşkın koruma tesisi bulunuyor" ifadelerini kullandı.DSİ Genel Müdürü Aydın son olarak, "17 yılda Karaman iline yapılan su yatırımlarının yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - KARAMAN