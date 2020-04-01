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DSİ'den korona virüs mücadelesine maskeli destek

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele konusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, DSİ Trabzon 22. Bölge Müdürlüğünde sağlık çalışanlarına koruyucu maske üretilmeye başlandı.

01.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:25
DSİ'den korona virüs mücadelesine maskeli destek
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele konusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, DSİ Trabzon 22. Bölge Müdürlüğünde sağlık çalışanlarına koruyucu maske üretilmeye başlandı.

DSİ Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, kurumun kendi görev ve sorumluluk alanındaki çalışmalar dışında sosyal projelerle eğitim ve spor camiasına verdiği desteğin yanı sıra, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı, sağlık sektörümüze de katkı sunmaya hazırlandığı bildirildi. Bu kapsamda teknoloji konusunda ileri bir seviyede olan DSİ Genel Müdürlüğünün, Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü tarafından, sağlık çalışanlarının hizmetine sunulmak üzere, 3 boyutlu yazıcıların desteği ile koruyucu ekipman üretimine başlandı.

Trabzon DSİ 22.Bölge Müdürlüğü, bilgi teknolojileri şube müdürlüğü tarafından koruyucu maskelerin deneme üretimleri tamamlanarak, seri üretime başlandığı bildirildi. İlk etapta ayda 400 adet koruyucu maske üretmeyi hedefleyen DSİ, ilerleyen günlerde daha fazla üretim sağlamayı hedefliyor. Açıklamada, sağlık il müdürlüğü vasıtasıyla ilgili hastanelere verilecek maskelerin sağlık çalışanlarının hizmetine sunmayı ve korona virüs mücadelesine bir nebze destek olmayı amaçlandığı bildirildi. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Su İşleri, Trabzon, Güncel
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