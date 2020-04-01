Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DSİ'den sağlık çalışanlarına siperli maske desteği

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek olarak sağlık çalışanları için siperli maske üretmeye başladı.

01.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:58
DSİ'den sağlık çalışanlarına siperli maske desteği
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek olarak sağlık çalışanları için siperli maske üretmeye başladı.
DSİ'den yapılan açıklamaya göre, kurum kendi görev ve sorumluluk alanındaki çalışmalar yanında, sosyal projelere de destek sağlıyor.
DSİ, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı sağlık sektörüne de katkı veriyor.
Bu kapsamda, DSİ Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü tarafından, sağlık çalışanlarının hizmetine sunulmak üzere 3 boyutlu yazıcıların desteğiyle koruyucu ekipman üretilmesine başlandı.
Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından siperli maskelerin deneme üretimleri tamamlanırken, seri üretim aşamasına geçildi.
İlk etapta ayda 400 koruyucu maske üretmeyi hedefleyen kurum, gelecek günlerde bu sayıyı artıracak.
Sağlık il müdürlükleri vasıtasıyla ilgili hastanelere verilecek maskeler, sağlık çalışanlarının hizmetine sunulacak.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Su İşleri, Trabzon, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››DSİ'den sağlık çalışanlarına siperli maske desteği - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG’ye tarihi indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Ekonomi
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı Ekonomi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Türk otomotiv devi, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Ekonomi
Türk otomotiv devi, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi Ekonomi
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim Ekonomi
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim
Vakıf Katılım’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL’lik katkı Ekonomi
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkı
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Ekonomi
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:36: İSO Türkiye Sektörel PMI: Sektörlerin çoğu rekor düzeyde yavaşladı - Ekonomi 10:36: Tunceli'de 200 bin adet maske üretimine başlandı - Ekonomi 10:36: Ekonomist Erbaş: Covid-19 salgını sonrası yüksek likidite ortamı oluşacak - Ekonomi 10:35: "Koronavirüs salgınının dünya ekonomisine maliyeti 3 trilyon doları bulacak" - Ekonomi 10:34: Koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı - Ekonomi 10:07: Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor - Ekonomi 09:49: Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı - Ekonomi 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:26: Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 180 milyon TL'yi aştı - Ekonomi 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 09:13: Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek - Ekonomi 08:08: Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti - Ekonomi