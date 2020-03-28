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DSİ'den "Su" açıklaması

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkisiyle kişisel temizliğe yönelik su sarfiyatı haklı gerekçelerle yükselmiştir.

28.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:35
DSİ'den
DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkisiyle kişisel temizliğe yönelik su sarfiyatı haklı gerekçelerle yükselmiştir. Ancak bu durumda dahi alınacak basit ama etkili tedbirler ile yaşam kaynağımız olan suyumuzu tasarruflu kullanmak mümkün olup, bu aynı zamanda hepimizin vatandaşlık görevidir" denildi.

DSİ Genel Müdürlüğü, "Su Varsa Sağlık Var" başlıklı bir açıklama yaparak vatandaşlara seslendi.

DSİ'den yapılan açıklamada, "Su günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar kıymetli hale gelmiştir. Zira aşırı nüfus artışı, kontrolsüz sanayileşme, plansız kentleşme ve kirlilik, sınırlı su kaynaklarımızın üzerindeki baskıyı giderek arttırmaktadır. Günümüzde etkileri hissedilir derecede artan küresel ısınma ve iklim değişikliği de tatlı su kaynaklarımız üzerinde ilave strese sebep olmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğümüz tüm bu etkenlerin ağır yükü altında bulunan su kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla çalışmalarını yoğun biçimde sürdürmektedir. İlgili kurum, kuruluş ve tüm paydaşlarla işbirliği içinde gerek gıda güvenliğinin temini, gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından kilit role sahip olan su kaynaklarımızın optimum seviyede değerlendirilmesi çerçevesinde çevre ve tabiatla uyumlu projeler geliştirilmekte ve hayata geçirilmektedir. Ancak, su kaynaklarımızın korunması hususunda kurumlar tarafından yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler, vatandaşlarımızın kıymetli katkıları olmadan bir yönüyle eksik kalacaktır. Üstelik son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkisiyle kişisel temizliğe yönelik su sarfiyatı haklı gerekçelerle yükselmiştir. Ancak bu durumda dahi alınacak basit ama etkili tedbirler ile yaşam kaynağımız olan suyumuzu tasarruflu kullanmak mümkün olup, bu aynı zamanda hepimizin vatandaşlık görevidir" denildi.

"Su varsa temizlik ve hijyen vardır"

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Örneğin alınan tedbirler kapsamında elimizi çok sık yıkamamız gereken bu günlerde, en az 20 saniye süren sabunlama esnasında, suyu akar vaziyette bırakmak yerine ufak bir dokunuşla musluğu kapatabilir, durulama için musluğu tekrar açarak el yıkama işlemini bitirebiliriz. Yine diş fırçalarken ve yüz yıkarken de aynı hassasiyetle hareket etmemiz, önemli miktarda suyumuzun heba olmasına mani olacaktır. Günlük yaşantımızda alacağımız bu gibi basit ama etkili tedbirlerle aşırı su sarfiyatının önüne geçmek elimizdedir. Söz gelimi sadece duş alma süremizi 1 dakika azaltarak, kişi başına yıllık 18 ton su tasarrufu sağlayabiliriz. Unutmayınız ki su varsa temizlik ve hijyen vardır. Su varsa sağlık vardır. 'Suyu israf etmeyiniz, akan bir nehirde olsanız dahi'" - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel

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