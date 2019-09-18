Haberler » Güncel » Haber

DSİ'den suyun etkin kullanımı için yeni sistem

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü su kullanımını takip edebilmek için "debimetre online ölçüm sistemi" kullanmaya başladı.

18.09.2019 14:26DSİ'den suyun etkin kullanımı için yeni sistem
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü su kullanımını takip edebilmek için "debimetre online ölçüm sistemi" kullanmaya başladı.
Müdürlükten yapılan açıklamada, İzmir, Manisa ve Uşak'ın su kullanımının online olarak takip edileceği, anlık ölçüm yapan sistemle suyun etkin kullanımının hedeflendiği belirtildi.
Proje için özel bir yazılım kullanıldığını kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, İzmir, Manisa ve Uşak'ta 67 ayrı noktaya ölçüm sensörleri yerleştirdiklerini ifade etti.
Eker, bu sensörlerden verilerin anlık olarak takip edildiğini aktararak, "Suyun önemi dünyada her geçen gün daha da artıyor. Suyumuzu doğru zamanda, doğru şekilde ve tasarruf ederek kullanmalıyız. Vahşi sulamayı bir an önce terk ederek, damla sulamaya yönelmeliyiz. Bu sistem sayesinde su politikalarını daha doğru şekilde belirleyebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Manisa, İzmir, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:47 Avrupa Parlamentosundan Brexit kararı
15:47 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oteldeki odasında rahatsızlandı
15:47 Ormanı istila eden tırtıllarla biyolojik mücadele
15:46 Kapadokya'da 152 kaçak yapı yıkıldı
15:46 Çanakkale boğazı'nda yakalanan ilk palamutlar tanesi 40 liradan satılıyor
15:46 Kayseri'de terör örgütü propagandasına gözaltı
15:45 Patlayan yakıt tankı ve oluşturduğu hasar havadan görüntülendi