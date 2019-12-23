Haberler » Ekonomi » DSİ, Doğu Akdeniz'de bir milyon 220 bin 800 dekar arazide toplulaştırma yaptı - Ekonomi

DSİ, Doğu Akdeniz'de bir milyon 220 bin 800 dekar arazide toplulaştırma yaptı

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Adana, Mersin ve Osmaniye'de bu yıl bir milyon 220 bin 800 dekar arazide toplulaştırma yapıldığı bildirildi.

23.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:50 DSİ, Doğu Akdeniz'de bir milyon 220 bin 800 dekar arazide toplulaştırma yaptı
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından , ve 'de bu yıl bir milyon 220 bin 800 dekar arazide toplulaştırma yapıldığı bildirildi.
DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, arazi toplulaştırması sayesinde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığı, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığı, kamulaştırma maliyetlerinin yüzde 90 oranında azaldığı belirtildi.
Toplulaştırmanın, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştırdığı, işletme merkezi ile parseller arasındaki mesafelerin azaldığından meydana gelen kayıpların azalıp yakıt tasarrufu sağlandığı ifade edilen açıklamada, zirai mücadele ve gübrelemenin kolaylaştığı, sulama oranı ve randımanla beraber sağlanan katma değerden dolayı arazi değerinin en az iki kat arttığı kaydedildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt , geçen yıl genel müdürlüğe verilen toplulaştırma yapma yetkisi kapsamında Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Adana'da 8 projede 2 milyon 265 bin 980 dekar alanda yürütülen çalışmalar kapsamında 821 bin 310 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildiğini ifade eden Aydın, kalan bir milyon 444 bin 670 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.
Mersin'de bir projede 279 bin 90 dekar alanda, Osmaniye'de de bir projede 120 bin 400 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandığını ifade eden Aydın, Hatay'da 2 projede 556 bin dekar alanın gelecek yıl sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Aydın, şunları kaydetti:
"Çalışmalar kapsamında sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işleri de yapılıyor. Projelerin tamamının uygulanması sonucu gelecek yıl sonuna kadar 2 milyon 297 bin 790 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasının planlanmaktadır. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. "

Osmaniye, Mersin, Aydın, Adana, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:20   , yerli baz istasyonuna "yabancı" kalmadı - Ekonomi
12:19   ÇED raporu 10 gün süreyle halkın görüşlerine açıldı - Ekonomi
12:14   80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı - Ekonomi
12:10   ASKON Kayseri'den KVKK'da revize talebi - Ekonomi
12:05   Darüşşafaka Bağışçılar Günü'ne Koleksiyoner Gül Ergi katıldı - Ekonomi
12:03   Kanal İstanbul için ÇED raporu komisyondan geçti - Ekonomi
11:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek - Ekonomi
10:50   Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:38   Tanıtımına 5 gün kala yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Otonom sürüş olacak - Ekonomi
09:58   Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurt dışından getirilen cep telefonları için zam oranı belli oldu - Ekonomi
23.12.2019 12:27:47