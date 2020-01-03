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DSİ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te toplulaştırma işlemi yapıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te toplulaştırma işleminin sürdüğünü bildirdi.

03.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:28 DSİ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te toplulaştırma işlemi yapıyor
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, , , ve 'te toplulaştırma işleminin sürdüğünü bildirdi.
Aydın, yazılı açıklamasında, Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
Geçen yıl Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde yürütülen çalışmaları anlatan Aydın, şunları kaydetti:
"Kahramanmaraş ilimizde 2019 yılında 5 projede toplam 1 milyon 672 bin 902 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 260 bin 812 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 1 milyon 412 bin 90 dekar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor. Gaziantep'te ise 2019 yılında 6 projede 23 bin 87 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 407 bin 591 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir."
Adıyaman'da 1 milyon 564 bin 138 dekar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflendiğini vurgulayan Aydın, Kilis'te de 2019 yılında 72 bin 150 dekar alandaki çalışmaların tamamlandığını vurguladı.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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