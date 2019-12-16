Haberler » 3. Sayfa » DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın - Haberler

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın

Ankara Çankaya'daki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

16.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:50DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın
'daki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan DSİ Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hemen müdahaleye başlayan ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmadığı öğrenilirken, soğutma çalışmaları sırasında itfaiye hortumuna takılıp düşerek hafif yaralanan itfaiye erine olay yerinde müdahalede bulunuldu.

DSİ çalışanları yangının çıktığı blok çevresinden uzaklaştırılırken, DSİ yetkilileri de itfaiye erlerinden bilgi aldı. Öte yandan, yangının çıktığı katta makam odalarının bulunduğu öğrenildi. - ANKARA

İtfaiye, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:49 İlk İHA Geçitkale'ye indi - Haberler
11:47 İstanbul Büyükşehir Belediyesi araç ihalesi iptal edildi - Haberler
11:42 Bilecik'te "3. Geleneksel Ev Ortamı Şenliği" düzenlendi - Haberler
11:42 Silah tutukluk yaptı, takip ederek öldürdü - Haberler
11:40 İş yerinden laptop ve kayıt cihazı çalındı - Haberler
11:03 Amerikan askerlerinin ayrılmadığı Deyrizor'da her yerden petrol çıkıyor - Haberler
10:26 Far hırsızları araç sahiplerinin korkulu rüyası oldu - Haberler
10:12 Kafasına araba lastiği takılan ineği vatandaşlar kurtardı - Haberler
10:00 Silahlı bıçaklı kavga kamerada - Haberler
09:55 Burhan Kuzu, sahte hesapla atıştı: Ahlaksızlık yaptınız - Haberler
16.12.2019 11:51:16