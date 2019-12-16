Haberler » Güncel » DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı-2 - Haber

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı-2

ANKARA'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

16.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:04DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı-2

ANKARA'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

saatlerinde Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı'ndaki DSİ Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, tahliye edilen binadaki yangını, kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.



Devlet Su İşleri, İtfaiye, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52 Erzincan merkezli 6 ildeki sahtecilik operasyonu - Haber
11:52 Kayseri şehitlerinin kanı yerde kalmadı - Haber
11:51 DSİ Genel Müdürlüğü'ndeki yangın yarım saatte söndürüldü (2) - Yeniden - Haber
11:51 HAYVAN İSKELETİNE ARAŞTIRMA - Haber
11:50 Kendini yenileyen kent: Safranbolu - Haber
11:00 Elektrikli bisikletle fuhuş servisi yapan çete çökertildi - Haber
10:50 Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti - Haber
10:26 Define avcıları mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi - Haber
10:20 Şırnak'ta 1986 rakımlı bölgede Mehmetçik'i paratonerler koruyor - Haber
10:17 Çıkma parçalar ile sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi polis tamirci kılığına girerek yakaladı - Haber
16.12.2019 11:56:37