Haberler » Güncel » DSİ Genel Müdürlüğü'nde yangın (1) - Haber

DSİ Genel Müdürlüğü'nde yangın (1)

ANKARA'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

16.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:12DSİ Genel Müdürlüğü'nde yangın (1)

ANKARA'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

saatlerinde Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı'ndaki DSİ Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, tahliye edilen binadaki yangını, kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü.Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER:  Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, -



Devlet Su İşleri, İtfaiye, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:44 flaş - Haber
09:44 Sultanbeyli'de kaza anı kameraya yansıdı - Haber
09:43 flaş - Haber
09:42 Sağlıklı Yaş Almak için Öneriler - Haber
09:38 Dünyaca ünlü plajda yağmur sonrası görsel şölen - Haber
09:21 Boyu kısa olan yolculara Emniyet'ten uyarı geldi - Haber
08:40 Tosuncuk Mehmet Aydın'ın intiharı akılları karıştırdı: Doğru mu yalan mı? - Haber
08:34 Türkiye'den KKTC Geçitkale Havalimanı'na ilk İHA havalandı - Haber
07:53 Meteoroloji'den uyarı geldi! Sabah ve gece saatlerinde sis olacak - Haber
23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım - Haber
16.12.2019 09:45:08