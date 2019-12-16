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DSİ Genel Müdürlüğü'ndeki yangın yarım saatte söndürüldü (2) - Yeniden

ANKARA'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasının 3'üncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

16.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:55DSİ Genel Müdürlüğü'ndeki yangın yarım saatte söndürüldü (2) - Yeniden

ANKARA'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasının 3'üncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Çankaya ilçesine bağlı Devlet Mahallesi'nde bulunan 11 katlı DSİ Genel Müdürlüğü binasının 3'üncü katında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar bina, kısa sürede tahliye edildi. Genel müdürlük katında çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 08.30'da kontrol altına alınıp, söndürüldü.

MERDİVENDEN DÜŞEN İTFAİYECİ YARALANDI

Yangın sonrası başlatılan soğutma çalışmaları sırasında, ismi öğrenilemeyen itfaiye eri, merdivenden düşmesi sonucu yaralandı. Sağlık görevlileri, itfaiye erini ambulansla Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA,



Devlet Su İşleri, İtfaiye, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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