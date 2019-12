DSİ Genel Müdürü Aydın: "Adanamızın yanındayız"

DSİ Genel Müdürümüz Mevlüt Aydın, yağışlar nedeniyle sular altında kalan Adana 'daki incelemeleri sırasında, "Yaşanan mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi için valiliğimiz ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Aydın, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile birlikte bir dizi incelemelerde bulundu.Vali Demirtaş ve Aydın'ın ziyaretlerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve DSİ 6. Bölge Müdürü Abdulkasım Sarımehmet de eşlik etti.Öncelikle Sarıçam Deresi'nde incelemelerde bulunan ve yapılması gerekenler hakkında ilgililerle görüş alışverişinde bulunan heyet daha sonra PTT Evleri Mahallesi'ndeki su kanalının bulunduğu alana giderek yağış sonrasındaki durumu yerinde inceledi.Durum tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Vali Demirtaş, "İlgili kamu kurum ve kuruluşlardan yetkili arkadaşlarımız hem tarımda hem cadde ve sokaklarda hem de binalardaki hasarların tespitini yapıyorlar. Yaşanan mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi için faaliyetlerimiz devam ediyor. Bizler de yapılan çalışmaların takipçisi olacağız" dedi.DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'da yaptığı açıklamada, "Meydana gelen taşkın afeti ile alakalı gerekli tedbirleri almak ve incelemelerde bulunmak üzere Adana geldik. Taşkına maruz kalan alanlarda incelemeler yaptık. DSİ olarak 30 iş makinası 5 pompa ve 60 personel ile taşkına müdahale edilmiştir. DSİ makina parkı ile yaraları sarmak adına Adana'mızın yanındayız. Yaşanan mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi için valiliğimiz ile birlikte faaliyetlerimiz devam ediyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi. - ADANA