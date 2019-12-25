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DSİ Genel Müdürü Aydın'dan, sağanağın etkili olduğu Adana'da inceleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, iki günden bu yana sağanağın etkili olduğu Adana'da incelemelerde bulundu.

25.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:12 DSİ Genel Müdürü Aydın'dan, sağanağın etkili olduğu Adana'da inceleme
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, iki günden bu yana sağanağın etkili olduğu 'da incelemelerde bulundu.
Aydın, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve DSİ 6. Bölge Müdürü Abdulkasım Sarımehmet ile ilk olarak Sarıçam Deresi'nin çevresini gezdi.
Daha sonra PTT Evleri Mahallesi'ndeki su kanalının bulunduğu alana geçen Aydın, kentte meydana gelen taşkın afetiyle ilgili gerekli tedbirleri almak üzere Adana'ya geldiğini kaydetti.
Taşkına maruz kalan alanlarda incelemelerde bulunduklarını belirten Aydın, "DSİ olarak 30 iş makinası, 5 pompa ve 60 personel ile taşkına müdahale edilmiştir. Yaşanan mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi için valiliğimiz ile birlikte faaliyetlerimiz devam ediyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.
Vali Demirtaş da hem tarım arazilerindeki hem cadde ve sokaklardaki hem de binalardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

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Kaynak: AA

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