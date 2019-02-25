Dsi, Giresun'da 16 Yılda 7 Baraj, Bir Gölet İnşa Etti

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DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son 16 yılda Giresun'da 7 baraj ve bir göletin yapımının tamamlandığını bildirdi.Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin, Giresun'a yönelik yatırımlarla toprakların su ile buluşturulmaya, içme ve kullanma suyu sağlamaya ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini belirtti.Son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını vurgulayan Aydın, "Gerçekten de baraj ve gölet gibi depolama tesislerimizde biriktirilen sular faaliyetlerimizin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Tesislerde depoladığımız sulardan tarımsal sulama, enerji üretimi, içme kullanma ve sanayi suyu temini maksadıyla faydalandığımız gibi taşkınların neden olduğu zararlardan da korunmayı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.Son 16 yılda Giresun Alucra, İngölü, Akyapı, Karadikmen, Kutluca, Dönençay ve Uğurca Barajları ile Alısız Göletinin inşaatlarının tamamlandığını vurgulayan Aydın, il genelinde 9 baraj ile 3 göletin de yapımlarının sürdüğünü aktardı.Giresun'un münbit topraklarını sulamaya açmak için yeni tesislerinin de inşa edildiğini belirten Aydın, açıklamasında, "Son 16 yılda sulamaya açtığımız bin 830 dekar arazi ile yıllık 300 bin lira zirai gelir artışı sağlanmaktadır. 21 bin 60 dekar arazinin de sulama şebeke inşaatı devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.Aydın, Karadeniz Bölgesinin yağış rejimi bakımından Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesi olduğunu, bu durumun bazen şiddetli yağışların feyezana ve taşkınlara yol açtığına işaret ederek, şöyle devam etti:"Biz de Giresunlu vatandaşlarımızın taşkınlara maruz kalmaması için üst havzalarda teraslama ve erozyon kontrol çalışması yapıyoruz. Derelerimizi de ıslah ederek vatandaşlarımızı taşkınlardan koruyoruz. Son 16 yılda Giresun ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 67 adet taşkın koruma tesisi ile Giresun şehir merkezi, 132 yerleşim yeri ve 17 bin 220 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. 12 adet taşkın koruma tesisinin ise inşaat çalışmaları devam etmektedir."DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, projelerin yapılmasında en büyük destekçileri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarını sunduğunu, emeği geçenlere de teşekkür ettiğini belirtti.