Dsi, Kırklareli İçin Su Taşkını Uyarısı Yaptı

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:28



01 Aralık 2018 Cumartesi 12:28

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Armağan Barajı'nın son yağışlarla doluluk seviyesinin arttığı ve bu nedenle su salımı yapılacağı ifade edildi.Barajdan, bugünden itibaren dere yatağına kontrollü su salımı yapılacağı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:"Armağan Barajı işletme kotu mevsim şartlarına göre yağışlara bağlı olarak yükselmiştir. Dip savak vanası açılarak saniyede 2 metreküp kademeli olarak 4,5 metreküpe yükseltilecektir. Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir."