DSİ Mazlumlara ve Mağdurlara Umut Olmaya Devam Ediyor

Türkiye'nin daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ'ye önemli görevler düştüğünün altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, 'DSİ olarak bizlere düşen görev; Ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı arttırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için çaba sarf etmektir. Bunun içinde DSİ olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü insanların en hayati ihtiyacı olan içmesuyu temini hizmeti ve yine insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insanımıza hizmet etme gibi bir misyonu bulunduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, 'Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesi ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmuş olup, önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam etmektedir. 'dedi.

DSİ olarak Türkiye'nin sınırları içerisinde yaptığı projelerin yanı sıra Balkanlardan Afrika'ya ve Ortadoğu'ya kadar mazlumların gözyaşlarını silmeye ve onlara umut olmaya devam ettiklerini ve pek çok ülkeye bu bağlamda su temin ettiklerini belirten DSİ Genel Müdürü AYDIN, 'Özellikle son yıllarda Suriye'de yaşanan savaş nedeni ile ülkemize sığınan ve kahraman güvenlik mensuplarımız tarafından düzenlenen operasyonlar ile Suriye'de güvenli bölge oluşturulan yerlerin su ihtiyacının giderilmesi için yoğun gayret göstermekteyiz.

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye' de yapılan su sondaj çalışmalarında; halkın acil içme suyu ihtiyaçlarının temini maksadıyla başta El Bab olmak üzere Marea, Azez, Al Rai (Çobanbey) ve diğer yerleşim yerlerinde (Savran ve Akterin) toplam 69 adet su sondaj kuyusu açılarak 266,68 l/s su elde edilmiştir. Yaklaşık 432.000 kişiye yetecek içme-kullanma suyu sağlanmıştır.

Şanlıurfa, Hatay ve Kilis illeri Valiliği AFAD İl Müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda toplam 47 adet su sondaj kuyusu açılmış ve 691 l/s su elde dilerek 550.000 kişinin ihtiyacını karşılayacak içme ve kullanma suyu sağlanmıştır.

Ayrıca Suriye'de önceden rejim tarafından açılmış ve atıl durumda olan 60 adet su sondaj kuyusunun ıslahı ve rehabilitasyonu yapılmıştır. Suriye'deki su sondaj çalışmaları devam etmektedir. 'dedi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın son olarak çalışmalarda en büyük destekçimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 'dedi.