DSİ'nin Çanakkale Yatırımları

23 Kasım 2018 Cuma 15:18



23 Kasım 2018 Cuma 15:18

Devlet Su İşlerinin (DSİ), Çanakkale'deki yatırımlarının artarak devam ettiği bildirildi.DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, kurum olarak Çanakkale'de yaptıkları yatırımlarla kentin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirtti.İlde 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 44 dere ıslahı ile 42 yerleşim yeri ve 39 bin 340 dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:"Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışmaktayız. Bu kapsamda yürütülen Çanakkale-Ezine Gıda OSB'sindeki Akçin Çayı'nda çalışmalar tamamlandı. Tamamlanan çalışma kapsamında toplam 6 bin 600 metre güzergahta bin 400 metre trapez kesit istifli taş tahkimat ve 5 bin 200 metre eğimi düzenlenmiş doğal kanal olacak şekilde ıslahı yapıldı. DSİ iş makineleri ile bin 600 metrelik kısımda 21 bin 618 metreküp taş tahkimatı ve 105 bin 840 metreküp kazı dolgu yapılarak Akçin Çay Yatağı tanzim ve sedde çalışması tamamlanmıştır. Bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."