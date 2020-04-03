Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DSİ'nin Karabük'teki yatırımları devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamada, Karabük'te 4 bin 760 bin dekar arazi sulamaya açılırken, çiftçilere yıllık 4 milyon TL zirai gelir artışı sağlandığı belirtildi.

03.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:16
DSİ'nin Karabük'teki yatırımları devam ediyor
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamada, Karabük 'te 4 bin 760 bin dekar arazi sulamaya açılırken, çiftçilere yıllık 4 milyon TL zirai gelir artışı sağlandığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Karabük'te yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda kente çok önemli yatırımlar yapıldığının ifade edildiği açıklamada, "Ayrıca Karabük'te son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.. Karabük şehir merkezine yıllık 32.37 milyon metreküp içme suyu sağladık. 269 bin 578 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 1 baraj inşa ettik. 4.760 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 4 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 45 derenin ıslahını tamamladık" denildi.

"Çiftçilere yıllık 4 milyon TL zirai gelir artışı sağladık"

Karabük su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda gayretli çalışmaların sürdüğünün kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son 17 yılda tamamlanan 1 adet sulama tesisi ile toplam 4 bin 760 dekar zirai arazinin sulanması sağlandı. Böylece çiftçilerimize yıllık 4 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 6 adet sulama tesisimizin inşaatına da 2020 yılında devam edeceğiz. Karabük'e bugüne kadar 1 baraj yaptık. 5 adet barajın (Aldeğirmen Barjı, Eskipazar Haslı ve ova Barajı, Merkez Düzçam Barajı ve Safranbolu Ovacuma Barajı ) ve 1 adet göletin inşaat çalışmaları devam ediyor."

Karabük'te bugüne kadar 2 adet içme suyu tesisinin tamamlandığının duyurulduğu açıklamada, Karabük şehir merkezine yıllık toplam 32.37 milyon metreküp içme suyu temin edildiği ve Safranbolu ilçesinde 1 adet içme suyu tesisi inşaatının devem ettiği ve inşaatın tamamlanması halinde ilçe ve güzergah üzerindeki 4 köyün 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağı bildirildi.

"Karabük İçin Taşkın Koruma Tesislerinin Önemini Biliyoruz"

Bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve ülkede büyük can ve mal kayıplarına yol açtığının hatırlatıldığı açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor. Karabük için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda 45 adet dere ıslah tesisi yaparak Karabük şehir merkezi ve 60 meskün mahal, bin 830 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 10 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?

Son Dakika Güncel Haberleri

13:58: Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler ve vaka sayıları artıyor - Haber 13:57: Kuyucak Belediyesi pazaryerlerinde esnafa maske dağıttı - Haber 13:56: Mersin'de 800 tarım işçisi sağlık taramasından geçti - Haber 13:56: Türk Kızılaydan depremzede aileler ile yaşlı ve hastalara hijyen malzemesi desteği - Haber 13:56: Fedakar sağlık çalışanlarına bir destek de Iğdır'daki gönüllü öğretmenlerden - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber