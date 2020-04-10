Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DSİ'nin Muş yatırımları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Muş'a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

10.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:54
DSİ'nin Muş yatırımları devam ediyor
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Muş 'a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ'den yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesinin ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Muş'ta ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda önemli yatırımlar yapıldığı belirtildi. Hasretle beklenen ve yaklaşık 2.9 milyar metreküp su biriktirme hacimli Alparslan 1 Barajının hizmete alındığını ifade edilen açıklamada, "Son 17 yılda tamamlanan 4 sulama tesisi ile 85 bin 441 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Muş topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 32 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Muş'ta Murat Nehri üzerine inşa edilen Alparslan-2 Barajı, elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra 78 bin 210 hektar arazinin sulamasında da kullanılarak 78 bin 210 hektar arazi suyla buluşturulacak. Muş-Varto yolu ile Akpınar ve Dumlusu köyleri arasında inşaatı yükselen Alparslan-2 Barajı sayesinde, yıllık 862 milyon 270 bin kwh elektrik enerjisi üretilerek, Muş Ovası'nda 78 bin 210 hektar arazi suyla buluşturulacak. Bu sayede, Muş Ovasında katma değeri yüksek ürünler yetiştirilerek kentteki ekonomik refahın da yükseltilmesi sağlanacak" denildi.

Muş için sulamanın öneminin çok büyük olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bunun için toplamda 170 bin 560 dekar araziyi sulayacak olan Muş Ovası Sulaması 1 Kısım, Malazgirt Karahasan Barajı sulaması ve Muş Bulanık Mollakent Göleti sulaması ile 3 adet sulama tesisi ihale safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Muş ilimiz zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. 2011 yılında hizmete alınan Muş İçmesuyu Haznesi ve bağlantıları tesisi ile Muş şehir merkezine, 2014 yılında hizmete alınan Muş Merkez Yaygın Beldesi İçmesuyu Haznesi ile Yaygın beldesine menba kalitesinde içme suyu sağladık."

"Muş için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz"

Muş'ta son 17 yılda tamamlanan en büyük taşkın koruma tesisinin Karasu yatak ıslahı olduğuna değinilen açıklamada, "Muş Karasu Yatak Islahı, Muş Ovası sulamasının ana tahliye kanalını oluşturmak, drenajını sağlamak ve ovada meydana gelen taşkınları önlemek amacıyla yapılan çalışma ile her yıl Muş Ovasında meydana gelen sel felaketleri önlenmiş oldu. Ayrıca Muş ilinde taşkın riskini azaltmak için de son 17 yılda tamamlanan 39 adet taşkın koruma tesisi ile 62 yerleşim yeri ve 150 bin dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı. 3 adet taşkın koruma tesisinde ise inşaat çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Muş içme suyu tesisi ve Muş içme suyu arıtma tesisi proje çalışmalarının da devam ettiği belirtilen açıklamada, "Muş içme suyu tesisleri işi kapsamında, Muş ili ve 52 civar yerleşimin 2050 yılı için ön görülen 421 bin nüfusun içme-kullanma suyunun iletilmesi için içme suyu tesisleri proje çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Muş içme suyu arıtma tesisi işi kapsamında Arıncık regülatöründen (Murat Nehri) alınan ham suyu arıtarak 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' esaslarına uygun içme suyu sağlayacak 150 bin m3/gün kapasiteli arıtma tesisinin proje çalışmaları da devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Muş, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› Güncel ››DSİ'nin Muş yatırımları devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:47: Bakan Soylu, Emniyet Teşkilatı'nı makamında kabul etti - Haber 14:47: Alparslan Türkeş Bulvarı yenileniyor - Haber 14:47: Yalçınkaya'dan 11 Nisan Kurtuluş mesajı - Haber 14:46: Sivas polisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 14:46: Kütahya'da hırsızlık iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Haber 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler