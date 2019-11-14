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DSİ'nin tapulaştırma şantiyesinde kundaklama iddiası

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde DSİ'nin tapulaştırma şantiyesinin dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandığı iddia edildi.

14.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:33DSİ'nin tapulaştırma şantiyesinde kundaklama iddiası
'nın ilçesinde DSİ'nin tapulaştırma şantiyesinin dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesine bağlı Mahallesi'ndeki DSİ'nin tapulaştırma şantiyesinde dün gece saat 24.00 sıralarında yangın çıktı. Trafo ve konteynerlerde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangında konteynerler zarar görürken, 600 vatlık trafo kullanılamaz hale geldi.

En son 7 Haziran 2015 seçimlerinde Büyükşehir Belediyesine ait taş kırma makineleri bu mevkide kundaklanmıştı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, sabotaj ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, Gündoğan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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