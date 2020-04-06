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DSİ'nin Zonguldak'taki yatırımları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ), Zonguldak ve ilçelerine yaptığı yatırımları sürüyor.

06.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:22
DSİ'nin Zonguldak'taki yatırımları devam ediyor
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ), Zonguldak ve ilçelerine yaptığı yatırımları sürüyor.
DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Zonguldak'ta son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.
Son 17 yılda DSİ tarafından önemli yatırımların yapıldığı Zonguldak'ta, Ereğli ilçesine 1 içme suyu arıtma tesisi inşa edilerek bölge halkına menba kalitesinde içme ve kullanma suyu temin edildi.
Kentte kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 1 baraj inşa ediliyor. Yüzde 72'si tamamlanan 52,55 metre yüksekliğindeki Alaplı Barajı tamamlandığında Alaplı bölgesine yılda 6,86 hektometreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak.
Kentte taşkınları önlemek için 66 taşkın koruma tesisi inşa edilerek Zonguldak şehir merkezi ve 70 meskun mahal ve 580 dekar alan taşkınlardan korundu.
Öte yandan kentte 16 taşkın koruma tesisinin ise inşaatı devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Su İşleri, Zonguldak, Güncel
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