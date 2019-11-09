Haberler » Ekonomi » DSİ taşkın riskine 'set' çekti - Ekonomi

DSİ taşkın riskine "set" çekti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kasım ayı itibarıyla son 17 yılda 4 bin 876 taşkın koruma tesisini tamamlayarak, tarım arazilerinin ve yerleşim yerlerinin taşkın riskini azalttıklarını bildirdi.

09.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:24DSİ taşkın riskine
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt , kasım ayı itibarıyla son 17 yılda 4 bin 876 taşkın koruma tesisini tamamlayarak, tarım arazilerinin ve yerleşim yerlerinin taşkın riskini azalttıklarını bildirdi.
Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, dere ıslah çalışmalarıyla insanların can ve mal emniyetini sağladıklarını belirtti.
Bu çalışmalarla tarım alanlarını korurken, şehir ve ilçelere güzellik de kattıklarına işaret eden Aydın, "Kasım ayı itibarıyla son 17 yılda 4 bin 876 taşkın koruma tesisini tamamlayarak, tarım arazilerinin ve yerleşim yerlerinin taşkın riskini azalttık. DSİ olarak, 1954 yılından beri ise 9 bin 894 taşkın koruma tesisini tamamlayarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık." ifadelerini kullandı.
Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan eylem planları kapsamında, 1 milyon 135 bin 254 kişinin, 153 hektar alanın ve 21 meskun mahalin taşkınlardan korunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"25 meskun mahalin daha taşkınlardan korunması hedefliyoruz. Bu yıl içinde yürütülen çalışmalarla toplam 12 milyon 614 bin 250 dekar tarım alanı ve yerleşim yerinin taşkın riski azaltılmıştır."

Devlet Su İşleri, Aydın, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:10 Yatırımcı rehberi (9)
11:10 Yatırımcı rehberi (10)
11:03 Siemens ve KACO Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı
11:08 Yatırımcı rehberi (5)
11:08 Yatırımcı rehberi (6)
16:47 Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 11:10:55