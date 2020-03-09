DSİ Tokat'ta 17 yılda 6 baraj inşa etti
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Tokat'ta son 17 yılda 6 içme suyu barajı inşa edildiği bildirildi.
09.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:17
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Tokat 'ta son 17 yılda 6 içme suyu barajı inşa edildiği bildirildi.
DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, suyun olmazsa olmaz temel ihtiyaç olduğu belirtildi.
Tokat'ta, son 17 yılda 6 barajın inşa edilerek hizmete açıldığı vurgulanan açıklamada,"Son 17 yılda tamamlanan 7 adet sulama tesisi ile toplam 91 bin 550 dekar zirai arazinin sulanması sağlandı. Böylece çiftçilerimize yıllık 65 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 3 adet sulama tesisimizin inşaatına 2020 yılında devam edeceğiz. Ayrıca Tokat'ın bereketli topraklarına 33 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kentte Alpu Barajı, Çekerek Barajı, Güzelce Barajı, Çamiçi Barajı, Güncalı Barajı, Kızık Barajı ve Niksar Serenli Göleti'nin yapıldığı ayrıca Turhal Barajı, Niksar Gökçeli Barajı, Niksar Sorhun Barajı ve Artova-Yağcımusa Göletinin ise inşaat çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
DSİ tarafından yapılan isale hatları, arıtma tesisleri gibi tüm içme suyu faaliyetleriyle hedeflerin büyük oranda gerçekleştiğinden dolayı mutlu olunduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gayemiz, içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yerinin kalmamasını ve tüm halkımızın insan sağlığına uygun, güvenilir su içmesini sağlamaktır. Bu kapsamda Tokat'ta 2020 yılı sonuna kadar 5 adet içme suyu tesisi tamamlanacak olup toplamda 323 bin 105 kişi için yılda 32 milyon 78 metreküp içme suyu temin edilecektir. Tokat için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda 158 adet dere ıslah tesisi yaparak Tokat şehir merkezi ve 161 meskun mahal, 5 bin 930 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 7 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir."
DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, suyun olmazsa olmaz temel ihtiyaç olduğu belirtildi.
Tokat'ta, son 17 yılda 6 barajın inşa edilerek hizmete açıldığı vurgulanan açıklamada,"Son 17 yılda tamamlanan 7 adet sulama tesisi ile toplam 91 bin 550 dekar zirai arazinin sulanması sağlandı. Böylece çiftçilerimize yıllık 65 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 3 adet sulama tesisimizin inşaatına 2020 yılında devam edeceğiz. Ayrıca Tokat'ın bereketli topraklarına 33 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kentte Alpu Barajı, Çekerek Barajı, Güzelce Barajı, Çamiçi Barajı, Güncalı Barajı, Kızık Barajı ve Niksar Serenli Göleti'nin yapıldığı ayrıca Turhal Barajı, Niksar Gökçeli Barajı, Niksar Sorhun Barajı ve Artova-Yağcımusa Göletinin ise inşaat çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
DSİ tarafından yapılan isale hatları, arıtma tesisleri gibi tüm içme suyu faaliyetleriyle hedeflerin büyük oranda gerçekleştiğinden dolayı mutlu olunduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gayemiz, içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yerinin kalmamasını ve tüm halkımızın insan sağlığına uygun, güvenilir su içmesini sağlamaktır. Bu kapsamda Tokat'ta 2020 yılı sonuna kadar 5 adet içme suyu tesisi tamamlanacak olup toplamda 323 bin 105 kişi için yılda 32 milyon 78 metreküp içme suyu temin edilecektir. Tokat için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda 158 adet dere ıslah tesisi yaparak Tokat şehir merkezi ve 161 meskun mahal, 5 bin 930 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 7 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :DSİ Tokat'ta 17 yılda 6 baraj inşa etti
Etiketler : Devlet Su İşleri, Niksar, Tokat, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı