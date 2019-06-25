25.06.2019 12:18
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DSİ'ye genç müdür atandı

DSİ

Devlet Su İşleri (DSİ) 172. Muş Şube Müdürlüğüne Servet Fırat atandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 172. Muş Şube Müdürlüğüne Servet Fırat atandı.

DSİ 172. Muş Şube Müdürü Mehmet Yılmaz 'dan boşalan göreve, aynı kurumda çeşitli kademelerde çalışan Servet Fırat getirildi. 2012-2013 yıllarında DSİ 17. Bölge Müdürlüğü İçme Suyu Şube Müdürlüğünde görev yapan İnşaat Mühendisi Fırat, 2013 yılından bu yana DSİ 172. Muş Şube Müdürlüğünde çalıştı.

Alparslan-2 ve Muş Karasu Yatak Islahı projelerinde kontrol mühendisliği görevlerinde de bulunan Servet Fırat, evli ve iki çocuk babasıdır. - MUŞ
Kaynak: İHA
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