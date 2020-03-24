DSÖ: ABD, salgının yeni merkez üssü olabilir
DSÖ Sözcüsü Harris, son 24 saatte Avrupa ve ABD'den bildirilen koronavirüs vaka sayısının tüm dünyadaki vaka sayısının yüzde 85'ini oluşturduğunu belirterek, ABD'nin salgının yeni merkezi olabileceğini söyledi.
24.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:41
DSÖ Sözcüsü Harris, son 24 saatte Avrupa ve ABD'den bildirilen koronavirüs vaka sayısının tüm dünyadaki vaka sayısının yüzde 85'ini oluşturduğunu belirterek, ABD'nin salgının yeni merkezi olabileceğini söyledi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, Ekonomi