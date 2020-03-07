DSÖ Başkanı'ndan Trump'a koronavirüs tepkisi: Bazı ülkeler tehlikenin boyutunu kavrayamadı

Dünya çapında enfekte olan insan sayısı 100 bine yaklaşırken Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization - WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin Kovid-19 koronavirüsünün yarattığı tehdidi yeterince ciddiye almadığı yönünde uyarılarda bulundu.

PEKİN'DEN 17 KAT DAHA FAZLA VAKA BİLDİRİLDİ

Virüsün neden olduğu 98 binden fazla enfeksiyonun ve 3 bin 300 ölümün çoğunluğu salgının ilk defa Aralık ayında görüldüğü Çin'de gerçekleşirken, dünyanın geri kalanı son 24 saat içinde Pekin'den 17 kat daha fazla yeni vaka bildirdi.

Şimdi BM'nin sağlık kuruluşu dünyanın dört bir yanındaki yasa koyucuları "virüsü geri itmeye" yardım etmeye çağırıyor. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus örgütün bazı durumlarda "siyasi bağlılık düzeyinin ve bu taahhüdü gösteren eylemlerin, hepimizin karşı karşıya olduğu tehlikenin ciddiyetine uymadığı" konusunda endişeli olduğunu aktardı.

"BU BİR TATBİKAT DEĞİL"

Cenevre'de konuşan Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:

Bazı ülkeler tehlikenin boyutunu kavrayamadı. Bu bir tatbikat değil. Pes etme zamanı değil. Bu mazeret üretme zamanı değil. Bu tüm şartları zorlamanın zamanı. (...) Ülkeler onlarca yıldır bu tip senaryolara hazırlanıyor. Şimdi bu planlara göre hareket etme zamanı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARINDAN SONRA KONUŞTU

Ghebreyesus bu açıklamaları, Donald Trump'ın Fox News'a yaptığı açıklamaların virüsün yarattığı tehdidi küçük gösterme çabası olarak görülerek sert bir şekilde eleştirilmesinin ardından yaptı. Virüsün yüzde 2-3 civarında belirtilen ölüm oranının "hatalı rakamlar" olduğunu "hissettiğini" söyleyen ABD Başkanı, hastalığı yanlış bir şekilde grip olarak nitelendirmişti.

"ÇOK ÇABUK İYİLEŞECEKLER, DOKTORA BİLE GİTMEYECEKLER"

ABD Başkanı daha önce virüsün, ülkenin ekonomik büyümesine zararlı etkileri nedeniyle, siyasi rakipler tarafından "silah haline getirildiğini" iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump "Birçok insan buna (hastalığa) sahip olacak ve bu çok hafif bir şey. Çok çabuk iyileşecekler. Doktora bile gitmeyecekler. Doktoru aramayacaklar bile" diye konuşmuştu. Trump, "Bu insanları asla duymazsınız Bu yüzden onları bu korona gribi ve/veya virüsü nedeniyle sıradan nüfus kategorisine koyamazsınız. Yani bunu yapamazsınız" diye eklemişti.