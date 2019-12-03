Haberler » Sağlık » DSÖ'den Afrikalı 'first lady'lere AIDS'le mücadele çağrısı - Haber

DSÖ'den Afrikalı "first lady"lere AIDS'le mücadele çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, Afrikalı "first lady"lere Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastalığının anneden çocuğa geçişinin önlenmesi için siyasi irade ortaya konmasına yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

03.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:20DSÖ'den Afrikalı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, Afrikalı "first lady"lere Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastalığının anneden çocuğa geçişinin önlenmesi için siyasi irade ortaya konmasına yardımcı olmaları çağrısında bulundu.
Ruanda'nın başkenti Kigali'de başlayan ve 7 Aralık'a kadar sürecek "AIDS'siz Afrika" temalı konferansta konuşan Adhanom, HIV, Hepait B ve frengi hastalığının Afrika'da yaygın olarak görüldüğüne dikkati çekti.
Bu üç hastalığın anneden çocuğa bulaşabildiğini ve sağlık sistemine büyük bir yük oluşturduğunu hatırlatan Adhanom, "Bu hastalıkların anneden çocuğa geçmesini önlemek mümkün ve siz (first ladyler) siyasi iradenin gösterilmesine yardımcı olabilirsiniz." dedi.
AIDS'le mücadelede elde edilen küresel kazanımların tehdit altında olduğuna dikkati çeken Adhanom, "Gerçekçi olmak zorundayız. Zayıflayan siyasi irade ve mali destek nedeniyle kazanımlar tehdit altında." dedi.
Adhanom, AIDS'siz bir dünyanın halkın sorumluluk alması, teknolojik gelişme ve siyasi irade ile mümkün olduğunu dile getirdi.
Konferansın açılışında konuşan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise HIV'in "sınır tanımadığını" ifade ederek, Afrika hükümetlerinin sağlık harcamalarına bütçelerinde daha fazla yer ayırmaları gerektiğini vurguladı.
DSÖ'ye göre, geçen yıl dünya genelinde 770 bin kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetti, 1,7 milyon kişi de AIDS oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Sağlık

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Sağlık

Son Dakika Haberleri

11:28 Down sendromlu Tolga'nın tekvando başarısı - Haber
11:28 Yaşamını 4 engelli çocuğuna adadı - Haber
11:27 Bitlis'te okula gidemeyen 75 öğrenciye evde eğitim hizmeti - Haber
11:24 Vali Akbıyık, engellilerle bir araya geldi - Haber
11:23 Mobil ofis karavanı Kartepe'de - Haber
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haber
11:14 Son dakika: PISA 2018 sonuçları açıklandı! Fen ve matematik puanlarını en çok artıran ülke Türkiye - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haber
10:42 ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti - Haber
11:04 Trabzonspor, Sturridge'den beklediği verimi alamadı - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
10:01 12 mango ağacından 45 bin lira para kazandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 11:29:49