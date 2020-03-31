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DSÖ'den COVID-19'a Karşı "Evde Kal Oyun Oyna" Kampanyası

Activision Blizzard, Twitch, Riot Games ve Unity gibi çok sayıda büyük oyun şirketi, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir süre önce sunduğu "Birlikte Oyna" kampanyasını tanıtmak için bir araya geldi.

31.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:49
DSÖ'den COVID-19'a Karşı
Activision Blizzard, Twitch, Riot Games ve Unity gibi çok sayıda büyük oyun şirketi, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir süre önce sunduğu "Birlikte Oyna" kampanyasını tanıtmak için bir araya geldi.

Girişim, insanların sağlık ve güvenlik yönergelerini izleyerek evde kalmalarını amaçlıyorken aynı zamanda COVID-19'un yayılmasını yavaşlatmak için tasarlandı.18 farklı oyun şirketi kampanyayı desteklemek için birleşti ve her biri geniş kullanıcı ve hayran kitlelerine seslendi.

"Dünyadaki en popüler oyunlardan bazılarına özel etkinlikleri, özel teklifleri, faaliyetleri, ödülleri ve ilham getirerek, #PlayApartTogether halk sağlığı için en iyi uygulamalara teşvik ediyor." şeklinde bir basın bülteni yayınlayan oyun şirketleri, geliştirdikleri oyunlar için online turnuvalar düzenlemeyi planlıyor.

Bu Kampanya Oyun Bağımlılığına mı Teşvik Ediyor?

"Nerede olursanız olun, hangi oyunu oynarsanız oynayın, fark yaratabilirsiniz!" sloganını benimseyen bu kampanya, uzun süredir bilinen oyun bağımlılığına teşvik ediyor gibi görünüyor. Fakat DSÖ'nün şu aşamada herkese evde kalmasını ve video oyunları gibi aktivitelerle uğraşmasını hatırlatmak dışında yapabileceği bir şey yok.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Teknoloji
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