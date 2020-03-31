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DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının

Dünya Sağlık Örgütü, hasta olmayanların maske takmasının koronavirüse karşı mücadelede yarardan ziyade ek riskler getirebileceği uyarısı yaptı.

31.03.2020 08:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:18

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ağız koruyucu maskelerin genel kullanımının koronavirüsün yayılmasına karşı verilen mücadeleye bir yararının bulunmadığını bildirdi.

"KENDİNİZ HASTA DEĞİLSENİZ MASKE KULLANMAKTAN KAÇININ"

DSÖ Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan, maske kullanımının bir getirisi olduğuna dair bir işaret bulunmadığını belirterek "daha ziyade maskenin yanlış bir şekilde çıkarılması yoluyla enfekte olunabileceğini ve bu durumda maskenin ek riskler yarattığını" kaydetti. Ryan, "Bu nedenle tavsiyemiz, kendiniz hasta değilseniz maske kullanmaktan kaçınmanız" diye konuştu.

BAZI ÜLKELERDE ZORUNLU

Maske kullanımı koronavirüsle ilgili en tartışmalı konular arasında yer alıyor. Avusturya Pazartesi günü süpermarketlerde alışveriş sırasında maske takma zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Çekya da kamusal alanda maske kullanmayı zorunlu hale getirmişti.

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DSÖ’den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Michael Ryan, Sağlık, Güncel

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Dünya Sağlık Örgütün'den, dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının

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Haberler ›› Sağlık ››DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının - Haberler
Yorumlar (8)
CEMİL:Süper marketlere girerken, banka sıralarında beklerken ve en önemlisi hastalık zamanınızda takınız. Nükleer bomba atılmış gibi açık havada sağda solda takmayın.
Cevap Yaz 0 2
DR. EMRE DOĞAN:Bu maske nasıl kirleniyor ??? havadaki virüslerden peki maske olmazsa ne olacak ?? hiç düşünüldümü maskesiz bu virüsü havadan kapınca ne olacak. Kesinlikle katılmıyorum
Cevap Yaz 3 2
DR:hava yolundan ziyade temas yolu ile bulaştığını söylemişlerdi
0 1
ESES:dr. olmadığınız o kadar belli ki. maske hasta insanların kullandığı bir şeydir. etrafa salgın bulaştırmamak için. sağlıklı insanlar maske kullanmaz. ama şu durumda kimse salgını kapıp kapmadığını bilmiyor kullanılması daha sağlılı. tabi doğru çıkartıp takma ile. ve uzun süreli kullanılmaması durumunda. .
0 1
VATANDAŞ:Aynen Hocam madem maskeye virüs yapışıyor diyor dso, e peki maske olmasa yüzümüze yapışacak solunum yolumuzla çekeceğiz o virüsleri bu açıklamada çelişki var güzel yakalamışsın ilk aklıma geleni
1 0
MERTER:hem hayalet covid19 lu hastalar var hiç bir semptoma rastlanmamasına rağmen virüslü olup her yere bulaştırıyorlar diyorlar hem de hasta değilsen maske takma diyorlar. adam pozitif ama farkında değil her yere bulaştırıyor nasıl takmasın.
Cevap Yaz 1 22
ALİM:Zaten insanlar hasta kişiler takmadığı için takıyor maskeyi kendini korumak için
Cevap Yaz 1 22
ÖMER:peki maske takmayan biri taşıyıcı olup olmadığını nereden bilecekte maske takmayacak
Cevap Yaz 0 23

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