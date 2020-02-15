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DSÖ'den hızla yayılan koronavirüs için hükümetlere çağrı: Hazırlıklı olun

Daha önce koronavirüs salgınının uluslararası riskini değerlendirmekte hata yaptıklarını itiraf eden DSÖ'den yeni bir açıklama daha geldi. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom, şu ana kadar bin 526 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili hükümetlere hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

15.02.2020 21:15 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:28

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ile ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile ilgili hükümetlere hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

VAKA SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, 'da devam eden "56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'nda" Kovid-19'a ilişkin açıklama yaptı. DSÖ'nün, salgında vaka sayısının artmasından endişe duyduğunu ifade eden Ghebreyesus, örgütün, uluslararası bir uzman ekibinin salgını anlamak için Çinli meslektaşlarıyla çalıştığını belirtti.

HÜKÜMETLERE "HAZIRLIKLI OLUN" ÇAĞRISI

Ghebreyesus, "Bu salgının hangi yöne gideceğini tahmin etmek imkansız" diyerek, hükümetlerden, Kovid-19'a karşı hazırlıklı olmalarını talep etti.

HATA YAPTIKLARINI İTİRAF ETMİŞLERDİ

DSÖ, Çin'in kentinde başlayan koronavirüsle ilgili ölümcül salgının uluslararası riskini değerlendirmekte hata yaptıklarını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Covid-19'un sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 526'ya yükselirken virüs taşıyan hasta sayısı ise 67 bin 88 kişi olarak açıklandı.

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DSÖ'den hızla yayılan koronavirüs için hükümetlere çağrı: Hazırlıklı olun

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