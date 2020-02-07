Haberler » Güncel » DSÖ'den korona virüsü açıklaması: 'Dünya, koruyucu ekipman sıkıntısıyla karşı karşıya' - Haber

DSÖ'den korona virüsü açıklaması: "Dünya, koruyucu ekipman sıkıntısıyla karşı karşıya"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip korona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle virüsten korunma ekipmanlarının azaldığını ve ekipman sıkıntısıyla karşı karşıya olduklarını açıkladı.

07.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:40DSÖ'den korona virüsü açıklaması:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip korona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle virüsten korunma ekipmanlarının azaldığını ve ekipman sıkıntısıyla karşı karşıya olduklarını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle özellikle Çin'de maskelere olan talep arttı.Çin'in kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden korona virüsü salgını nedeniyle özel kıyafet, maske, eldiven ve diğer koruyucu ekipmanlar giderek azalıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koruyucu ekipmanların dünya çapında azaldığını ve çözümü için çalıştıklarını duyurarak, "Dünya tahmin edebileceğiniz gibi koruyucu ekipman sıkıntısıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 637'ye yükseldi. Ülke genelinde toplam kesinleşmiş vaka sayısı 31 bin 212'ye çıktı. Hong Kong ve Filipinler'de görülen birer ölüm vakası ile toplam ölü sayısı 639'e yükseldi. - CENEVRE

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 18:25:23