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DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele eden ülkelere önemli uyarılarda bulundu. Bazı ülkelerde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların sonlandırılmaması gerektiğini vurgulayan Lindmeier, "Yoksa tekrar başa dönebiliriz" dedi.

07.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:44

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde toplam ölüm sayısı 75 bini geçti, vaka sayısı ise 1 milyon 359 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, ölümcül salgın ile mücadele eden ülkelere uyarıda bulunarak, "En önemli şey, önlemleri erkenden bırakmamak. Yoksa başa dönebiliriz" ifadelerini kullandı.

DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Lindmeier

"ÖNLEMLER ERKEN BIRAKILIRSA BAŞA DÖNERİZ"

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier bugün sanal bir basın toplantısı düzenledi. Lindmeier, bazı ülkelerde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların sonlandırılmaması gerektiğini söyledi.

Lindmeier, "Yapılacak en önemli hatalardan biri sokağa çıkma uygulamalarının erken bir şekilde kaldırılmasıdır, aksi takdirde en başa dönülebilir. Bu aynı hastayken yataktan erken çıkmanız ve hızlı bir şekilde tekrar hastalık belirtileri göstermeniz gibi bir durum" dedi.

DSÖ’den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel

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Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz

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