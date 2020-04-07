DSÖ’den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde toplam ölüm sayısı 75 bini geçti, vaka sayısı ise 1 milyon 359 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, ölümcül salgın ile mücadele eden ülkelere uyarıda bulunarak, "En önemli şey, önlemleri erkenden bırakmamak. Yoksa başa dönebiliriz" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Lindmeier

"ÖNLEMLER ERKEN BIRAKILIRSA BAŞA DÖNERİZ"

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier bugün sanal bir basın toplantısı düzenledi. Lindmeier, bazı ülkelerde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların sonlandırılmaması gerektiğini söyledi.

Lindmeier, "Yapılacak en önemli hatalardan biri sokağa çıkma uygulamalarının erken bir şekilde kaldırılmasıdır, aksi takdirde en başa dönülebilir. Bu aynı hastayken yataktan erken çıkmanız ve hızlı bir şekilde tekrar hastalık belirtileri göstermeniz gibi bir durum" dedi.