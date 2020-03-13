Menü
Haberler ›› Ekonomi ››DSÖ'den virüs açıklaması: Salgının merkezi artık Avrupa - Ekonomi

DSÖ'den virüs açıklaması: Salgının merkezi artık Avrupa

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini açıkladı.

13.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:08
DSÖ'den virüs açıklaması: Salgının merkezi artık Avrupa
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa 'nın koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini açıkladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Ekonomi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Ekonomi
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Ekonomi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi Ekonomi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir Ekonomi
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Ekonomi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti