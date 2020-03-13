DSÖ'den virüs açıklaması: Salgının merkezi artık Avrupa
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini açıkladı.
13.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:08
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa 'nın koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, Ekonomi
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