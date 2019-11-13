Haberler » Sağlık » DSÖ dünyanın ilk Ebola aşısını onayladı - Haber

DSÖ dünyanın ilk Ebola aşısını onayladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da binlerce insanın ölümüne yol açan Ebola virüsüne karşı geliştirilen aşıya ilk kez onay verdi.

13.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:22DSÖ dünyanın ilk Ebola aşısını onayladı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 'da binlerce insanın ölümüne yol açan Ebola virüsüne karşı geliştirilen aşıya ilk kez onay verdi.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'li ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen ve Ervebo adını taşıyan aşı, DSÖ'nün kalite, güvenlik ve fayda standartlarını taşıyor.
DSÖ tarafından bugüne dek yapılan en hızlı ön yeterlilik sürecinden geçen ve dünyanın ilk tanınan aşısı olan Ervebo'nun, lisanslı olarak 2020'nin ortalarında piyasada olması bekleniyor.
Hafta başında Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan aşı, virüs nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uzun süredir deneniyordu.
Can almayı sürdüren virüs, Aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı.
Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Sağlık

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Sağlık Haberleri
17:50 İzmir'de "Hücresel Tedavi Merkezi" hayata geçiyor
17:45 'Diyabet hastalarının 3'te 1'inde diyabetik ayak yarası var'
16:09 Dünyaca ünlü bilim insanları kanser için buluşacak
16:05 "Diyabetli hastalar süt ürünlerine her öğünde yer vermeli"
15:57 Afyonkarahisar'da "Kadın Sağlığı Eğitimi" Projesi
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:18:00