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DSÖ Filistin'e koronavirüs teşhis kiti gönderecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisinde kullanılan test malzemeleri göndereceği açıkladı.

09.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 23:32
DSÖ Filistin'e koronavirüs teşhis kiti gönderecek
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin 'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisinde kullanılan test malzemeleri göndereceği açıkladı.
DSÖ Gazze Ofisi Müdürü Abdunnasır Subh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DSÖ, Filistin'deki sağlık sektörünü desteklemek için Ürdün'den Kovid-19 teşhisinde kullanılan bin kişilik test malzemesi satın aldı." dedi.
Malzemelerin gelecek hafta abluka altındaki Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya ulaştırılacağını aktaran Subh, gönderilecek yardımların acil ihtiyaçları karşılayacağını, Cenevre'den de 19 bin kişiye yetecek malzeme geleceğini aktardı.
Gazze'den "acil koronavirüs test kiti gönderilmesi" çağrısı
Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 teşhisinde kullanılan test malzemeleri temini için acil yardım çağrısında bulundu.
Kudra, Gazze Şeridi'ndeki test malzemelerinin tükendiği uyarısını yineledi.
Filistin Sağlık Bakanlığı son olarak ülkede 13'ü Gazze'de olmak üzere 263 koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Filistin, Gazze, Güncel
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