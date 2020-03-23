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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, G20 üyesi ülkelerin liderlerine hitap edecek Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayıldığına dikkati çekerek, "Kovid-19 sorununun çözülmesi için küresel düzeyde koordinasyon gerekiyor.

23.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:50
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, G20 üyesi ülkelerin liderlerine hitap edecek Açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayıldığına dikkati çekerek, "Kovid-19 sorununun çözülmesi için küresel düzeyde koordinasyon gerekiyor. Bu hafta, G20 ülkelerinden devlet başkanlarına hitap edeceğim." dedi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre kentinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Tüm dünyada toplam Kovid-19 vaka sayısının 300 bini geçtiğini anımsatan Ghebreyesus, "Ama istatistiklere mahkum değiliz. Olaya seyirci kalacak kadar çaresiz değiliz. Kovid-19 pandemisinin yörüngesini değiştirebiliriz." ifadesini kullandı.
Ghebreyesus, salgınla mücadeleyi futbol maçına benzeterek, şöyle devam etti:
"Maçı sadece defans yaparak kazanamazsınız. Ayrıca hücum etmek zorundasınız. İnsanlardan evlerinde kalmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istemek, Kovid-19'un yayılmasını yavaşlatmak ve zaman kazanmak için önemli ancak bunlar defansa yönelik önlemler."
Ghebreyesus, bazı ülkelerin Kovid-19 ile mücadeleye karşı "ofansif önlemler" alabilmek için zorlandığının farkında olduklarının altını çizdi.
"Kazanmak için belirlenmiş taktiklerle saldırmalıyız"
Ghebreyesus, "Kazanmak için, koronavirüse karşı belirlenmiş taktiklerle saldırmalıyız." diyerek, bu taktikleri şüpheli her vakanın test edilmesi, teyit edilmiş her vakayı izole ederek tedavi etmek ve her yakın temasını izlemek ve karantinaya almak olarak sıraladı.
Ülkelerin salgını yavaşlatmak için aldığı önlemlerin, "istemeden de olsa" hastalıkla mücadele ekipmanlarını ve bunların yapımındaki hammadde tedariğini zora sokacağı uyarısında bulunan Ghebreyesus, dünyaya virüse karşı siyasi dayanışma çağrısı yaptı.
Ghebreyesus, salgının hızla yayılmaya devam ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Kovid-19 sorununun çözülmesi için küresel düzeyde koordinasyon gerekiyor. Bu hafta, G20 ülkelerinden devlet başkanlarına hitap edeceğim. Diğer meselelerin yanında, onlardan üretimi artırmaları, ihracat yasaklarından kaçınmaları ve ihtiyaç temelinde dağıtım eşitliğini sağlamak için birlikte çalışmalarını isteyeceğim."
Güvenilir kaynaklardan bilgi alın çağrısı
AA muhabirinin, salgın nedeniyle bireylerde oluşan ya da oluşabilecek psikolojik travmaların önüne geçmek için bir eylem planları olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Ghebreyesus, sözü DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove'ye verdi.
Kerkhove, soruya "Bazı ülkelerde durum iyileşeceğine daha da kötüleşiyor. Tüm dünyadaki bireylerin şu an yapması gereken en önemli şey, kendilerini ve ailelerini korumalarıdır." cevabını verdi.
Kovid-19 konusunda paniğin önüne geçilmesi için "güvenilir kaynaklardan" bilgi alınması gerektiğini vurgulayan Kerkhove, salgın konusunda yaşanan endişenin normal olduğunu söyledi.
FIFA Başkanı da katıldı
Toplantıya FIFA Başkanı Gianni Infantino da katıldı.
Infantino, daha önce katıldığı DSÖ'nün "Koronavirüsten kurtulmak için mesaj iletin" kampanyasında yer almaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceğine ilişkin kararın "çok yakında" verileceğine inandığını belirtti.
Ryan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Japonya'nın sporcu ve seyircilerin sağlığı konusunda en iyi kararı alacaklarına inandığını vurguladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Cenevre, Güncel

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