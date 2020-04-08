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DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhonom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'DSÖ'nün koronavirüsle mücadelede başarısız olduğu ve Çin yanlısı bir tutum sergilediği' yönündeki suçlamalarına yanıt verdi. Koronavirüsün politize edilmemesi gerektiğini belirten Ghebreyesus, "ABD ve Çin bu tehlikeli düşmana karşı birlikte savaşmalı" dedi.

08.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:37
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 80 binin üzerinde insanının ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artarken, ABD Başkanı Donald Trump'tan Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) hedef alan bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "DSÖ, bu defa gerçekten patladı. Fonunu büyük oranda ABD sağlıyor ama bu örgüt nedense hala Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz. Neyse ki Çin'e sınırların açık tutulması tavsiyelerini kabul etmedim. Neden bize bu kadar hatalı bir tavsiye verdiler?" ifadelerini kullanmıştı.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele başarısız olmakla suçlayan açıklamalarına ilişkin, "Bu virüsü politize etmeyin. Bu ateşle oynamak gibi bir şey. ABD ve Çin şimdi bir araya gelerek bu tehlikeli düşmana karşı birlikte savaşmalı" dedi.

"G20 ÜYELERİ DE BİRLİKTE HAREKET EDEREK SAVAŞMALI"

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, isim vermeden Trump'ın eleştirilerini cevapladı.

ABD ve Çin'in bir araya gelerek Kovid-19'a karşı birlikte savaşmalarını tavsiye eden Ghebreyesus, şunları belirtti:

"G20 üyeleri de birlikte hareket ederek savaşmalı. Dünyanın geri kalanı da birleşip savaşmalı. Bu virüsün tehlikeli olduğunu pek çok kez dile getirdik. Eğer düzgün davranış göstermezsek önümüzde pek çok ceset torbası bizi bekliyor. Bu virüsü politize etmeyin. Daha fazla ceset torbası görmek istiyorsanız siyasete alet etmeye devam edebilirsiniz."

Liderlere siyasi çıkarları için Kovid-19'u kullanmamaları çağrısında bulunan Ghebreyesus, liderlerin koronavirüsü siyasallaştırmak yerine kendilerini kanıtlayabilecekleri pek çok başka konu olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, "Lütfen Kovid-19'un siyasallaştırılmasını karantinaya alın" ifadesini kullanarak, Soğuk Savaş döneminde bile Sovyetler Birliği ve ABD'nin bir araya gelerek kızamık için güçlerini birleştirdiğini anımsattı.

ABD VE ÇİN'E "DÜRÜST LİDERLİK" ÇAĞRISI

Ghebreyesus, konuşmasında sık sık birlik beraberlik ve dayanışma mesajları vererek, "Üç konuda tavsiyem olacak, lütfen ulusal düzeyde birlik sağlayın ve Kovid-19'u siyasi bir unsur olarak kullanmayın. İkincisi, küresel düzeyde dürüst dayanışma. Üçüncüsü de ABD ve Çin'den dürüst liderlik." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ Genel Direktörü, son üç aydır ölüm tehditleri de aldığını fakat bunları önemsemediğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, DSÖ'nün salgınla mücadelede "patladığını" belirterek, "DSÖ, büyük oranda ABD tarafından finanse edilmesine rağmen her nedense hala Çin odaklı. Bu duruma bir el atacağız. İyi ki Çin'e sınırların açık tutulması yönündeki tavsiyelerini kabul etmemişim. Neden bize böylesine hatalı bir öneride bulunurlar ki?" sözlerine yer vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Güncel

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