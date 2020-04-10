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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Türk Konseyi liderlerine övgü Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) liderlerlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda gösterdikleri dayanışma ve yardımlaşma için teşekkür etti.

10.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:36
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Türk Konseyi liderlerine övgü Açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) liderlerlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda gösterdikleri dayanışma ve yardımlaşma için teşekkür etti.
Ghebreyesus, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, Türk Konseyinin "Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" konulu olağanüstü video konferans zirvesine katıldığını aktardı.
Kovid-19 konusunda yaptıkları kapsamlı hazırlık ve müdahale planları, kendi aralarında tıbbi malzeme ve finansal destek sağlayarak dayanışma göstermelerinden dolayı Türk Konseyi liderlerine teşekkür ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, şunları kaydetti:
"Kovid-19'un küresel çapta yayılmaya başlamasından bu yana, Türk Konseyi liderleri, hastane imkanlarının paylaşılması, insani yardım, test kitlerinin tedarik edilmesi, klinik tecrübelerinin paylaşılması ve tıbbi destek de dahil yakın iş birliği yapıyor. Türk Konseyi liderlerinin birlik çağrısı ve bu krizin insanlığı bir araya getirmesi gerektiğini tasdik etmeleri beni tümüyle cesaretlendiriyor. DSÖ, güçlü desteğinize minnettardır. Bu ortak tehdidin birlikte üstesinden gelmeyi umuyoruz."
Türk Konseyi Zirvesi'ne katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, toplantının düzenlenmesine öncülük eden Türk Konseyinin dönem başkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e şükranlarını sunmuş, bu vesileyle Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve şahsında Macar halkının Paskalya Yortusu'nu tebrik etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Twitter, Güncel
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