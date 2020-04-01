DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan "ramazan ayı" açıklaması (2) Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Müslümanların ramazan ayında toplu iftar ve ibadet yapıp yapmayacaklarına ilişkin, "Dini liderler ve toplum liderlerinin rolü çok ama çok önemli. Orta Doğu ülkeleri, virüsün yayılmasını en aza indirgemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla irtibata devam edeceğiz." dedi.Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.24 Nisan'da başlayacak ramazanda, yüz milyonlarca Müslüman'ın oruç tutması ve toplu ibadet edecek olmasıyla ilgili soruya Ghebreyesus, "Bu pandemiyle mücadelede, siyasi liderlerin ve iş dünyası liderlerinin rolü çok önemli ve merkezi. Dini liderlerin ve toplum liderlerinin rolü de çok ama çok önemlidir." yanıtını verdi.Ghebreyesus, DSÖ olarak hükümet temsilcileri, siyasi liderler, iş dünyasından liderler, dini liderler ve toplumlar üzerinde etkili tüm kişilere ulaştıklarını kaydetti."Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi ülkelerden ciddi finansal destek aldık"Virüse karşı mücadelede bu liderlerin desteğiyle başarıya ulaşacaklarını vurgulayan Ghebreyesus, "Ramazan ile ilgili konuya gelecek olursak, sizin de takip ettiğiniz gibi Orta Doğu ülkeleri virüsün yayılmasını en aza indirgemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla irtibata devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Kovid-19 konusunda Orta Doğu ülkeleriyle çok yakın çalıştıklarını yineleyen Ghebreyesus, mevcut iş birliğinin "oldukça başarılı" olduğunu söyledi.Ghebreyesus, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi Orta Doğu ülkelerinden "ciddi finansal destek" aldıklarını kaydetti.(Bitti)

Kaynak: AA